В Грузии перед входом на рынок дезинфицируют деньги/ Фото: korrespondent.net

На рынке в грузинском городе Поти для посетителей ввели особое правило в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

"Каждый входящий на рынок города Поти на западе Грузии отдает свои деньги человеку, стоящему на входе, который обрабатывает монеты антисептическим раствором, а бумажные купюры проглаживает утюгом. После процедуры деньги возвращаются владельцу", - говорится в сообщении.

Кроме того, по решению администрации рынка, на входе на рынок граждане проходят термоскрининг, им также выдают одноразовые перчатки.

"Потийский аграрный рынок - это капитальное строение, имеющее раздельные входы и выходы. Граждане соблюдают социальную дистанцию. При покупке товара продавцы возвращают деньги, обработанные дезинфицирующим раствором. Мы обращаемся к людям, которые ведут уличную торговлю по периметру рынка. Пусть они заходят на территорию рынка, здесь соблюдены все меры безопасности. Мы окажем им поддержку и не будем брать с них плату за место, пока в стране действует чрезвычайное положение", - заявил директор рынка Нодар Корсантия.

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Напомним, в Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина.