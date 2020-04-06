Против коронавируса: в Грузии для посетителей рынка ввели особое правило [ Редактировать ]
На рынке в грузинском городе Поти для посетителей ввели особое правило в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Первый канал Грузии.
"Каждый входящий на рынок города Поти на западе Грузии отдает свои деньги человеку, стоящему на входе, который обрабатывает монеты антисептическим раствором, а бумажные купюры проглаживает утюгом. После процедуры деньги возвращаются владельцу", - говорится в сообщении.
Кроме того, по решению администрации рынка, на входе на рынок граждане проходят термоскрининг, им также выдают одноразовые перчатки.
"Потийский аграрный рынок - это капитальное строение, имеющее раздельные входы и выходы. Граждане соблюдают социальную дистанцию. При покупке товара продавцы возвращают деньги, обработанные дезинфицирующим раствором. Мы обращаемся к людям, которые ведут уличную торговлю по периметру рынка. Пусть они заходят на территорию рынка, здесь соблюдены все меры безопасности. Мы окажем им поддержку и не будем брать с них плату за место, пока в стране действует чрезвычайное положение", - заявил директор рынка Нодар Корсантия.
Ранее сообщалось, что в Грузии до конца карантина ввели "сухой закон".
Напомним, в Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина.
по теме
С 6 апреля в Украине ужесточат меры карантина: что будет запрещено
Список ограничений, которые будут действовать с понедельника, 6 апреля
Роженица в Ивано-Франковске умерла не от коронавируса, - мэр
Женщина родила недоношенного ребенка
Коронавирус в Украине: последние сведения и статистика по областям
За сутки в Украине зафиксировано 156 новых случаев коронавируса
Фестиваль документального кино Docudays UA проведут онлайн
Все кинопоказы будут бесплатными
На период карантина богослужения в Лавре будут совершать в закрытом режиме
Киево-Печерская Лавра закрывается для прихожан на период карантина