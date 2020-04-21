Перша реакція українських аналітиків нафторинку на події в США - ціни на пальне на українських АЗС мають знижуватися. На 2-3 гривні по всіх марках бензину та дизпального. На ринок України здебільшого впливають європейські ціни на нафту, які знизилися не так істотно.

Подешевшання пального очікують уже за два-три тижні, коли українські компанії почнуть імпортувати нафту та нафтопродукти за новими цінами.

Дмитро Марунич, співголова "Фонду енергетичних стратегій":