Бензин в Україні здешевшає - експерти [ Редактировать ]
Перша реакція українських аналітиків нафторинку на події в США - ціни на пальне на українських АЗС мають знижуватися. На 2-3 гривні по всіх марках бензину та дизпального. На ринок України здебільшого впливають європейські ціни на нафту, які знизилися не так істотно.
Подешевшання пального очікують уже за два-три тижні, коли українські компанії почнуть імпортувати нафту та нафтопродукти за новими цінами.
Дмитро Марунич, співголова "Фонду енергетичних стратегій":
Если курс нацвалюты сохранится в текущих парметрах, если нефть не подорожает, то украинские потребители могут получить снижение цены на литре в пределах двух гривен 95 бензина, в пределах одного месяца. На отдельных станциях на фоне сокращения продаж могут приостанавливать свою работу.
по теме
Українська економіка потерпає від карантину
Новини української економіки під час боротьби з пандемією коронавірусу
У світі закінчується місце для зберігання нафти
Провідні країни-виробники "чорного золота" продовжують заливати ринок дешевою нафтою - Чим це загрожує світовій економіці та які наслідки відчує Україна?
Вартість нафти марки WTI вперше впала до від'ємних значень
Напередодні на лондонській біржі - вартість марки WTI становила мінус 37 доларів за барель. Щоправда, сьогодні вранці майже +2. Попит на сировину - різко знизився в усьому світі після запровадження карантину
Нафтова угода: країни ОПЕК домовитиля про скорочення видобутку "чорного золота"
Нафтова угода. Напередодні, країни ОПЕК на екстреному засіданні, яке безперервно тривало майже три доби, змогли домовитися про скорочення видобутку "чорного золота"