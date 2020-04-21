В Росіє діє карантин до кінця квітня

Кількість заражених коронавірусом у Росії перевищила 50 тисяч. Із них майже 30 тисяч випадків інфікування COVID зафіксували в Москві.

Впродовж останньої доби вірус підхопили понад п`ять із половиною тисяч людей. Загалом же одужали від коронавірусу в країні майже чотири тисячі росіян, померли близько пів тисячі осіб.

Нині в Росіє діє карантин до кінця квітня.