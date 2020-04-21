Курсанти та викладачі академії МВС допомагають самотнім пенсіонерам та малозабезпеченим людям [ Редактировать ]
Понад тисячу двісті курсантів та викладачів Національної академії внутрішніх справ долучилися до соціальної акції "Рука Допомоги" із надання підтримки тим, хто під час карантину потребує найбільшої уваги.
Волонтери Академії допомагають розвозити продукти харчування, ліки та предмети першої необхідності самотнім пенсіонерам та іншим малозабезпеченим людям. А також здійснюють охорону доставки. Сьогодні допомогу розвозили у Дарницькому районі столиці.
Максим Вершинський, заступник начальника курсу Національної академії внутрішніх справ України:
При національній академії внутрішніх справ створена та працює цілодобово телефонна гаряча лінія для прийняття дзвінків на допомогу і юридичних консультації громадян. Персональна допомога надана більше 1300 громадянам.
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