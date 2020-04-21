Сьогодні допомогу розвозили у Дарницькому районі столиці

Понад тисячу двісті курсантів та викладачів Національної академії внутрішніх справ долучилися до соціальної акції "Рука Допомоги" із надання підтримки тим, хто під час карантину потребує найбільшої уваги.

Волонтери Академії допомагають розвозити продукти харчування, ліки та предмети першої необхідності самотнім пенсіонерам та іншим малозабезпеченим людям. А також здійснюють охорону доставки. Сьогодні допомогу розвозили у Дарницькому районі столиці.

Максим Вершинський, заступник начальника курсу Національної академії внутрішніх справ України: