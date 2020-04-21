Во вторник, 21 апреля, в Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.

Сообщается, что аппараты искусственной вентиляции легких для спасения пациентов с COVID-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер.

В настоящее время при содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направлены в больницы.

"МИД Украины благодарит почетного консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в мире COVID-19 заразились более 2,5 млн человек.