В Украину из Израиля прибыли аппараты ИВЛ [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, в Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в сообщении МИД в Facebook.
Сообщается, что аппараты искусственной вентиляции легких для спасения пациентов с COVID-19 приобрел для украинских медучреждений почетный консул Украины в Государстве Израиль Керцнер Офер.
В настоящее время при содействии МИД Украины и посольства Украины в Израиле аппараты ИВЛ уже направлены в больницы.
"МИД Украины благодарит почетного консула Украины в Израиле за такую нужную для нашей страны гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в мире COVID-19 заразились более 2,5 млн человек.
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