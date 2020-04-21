В Украине могут открыть продуктовые рынки [ Редактировать ]
Во вторник, 21 апреля, стало известно, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит специальный порядок работы продуктовых рынков. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Громадського".
По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.
При этом министр добавил, что Минэкономики готовит "специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках".
Немчинов также отметил, что в правительстве понимают, что фермерам необходимо иметь возможность реализовать свою продукцию.
"Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации, я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина", - отметил министр.
Ранее мы писали, что карантин могут продлить из-за массовых пасхальных служб.
по теме
Карантин могут продлить из-за массовых пасхальных служб - Кабмин
Однако, пока трудно оценивать, каким будет окончательное решение Кабмина по карантину
В Киево-Печерской лавре умер еще один монах
Монах Никодим недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры
Во Львове закрывают все продуктовые рынки
В четверг, 16 апреля, стало известно, что во Львове приняли решение об ужесточении карантинных мер
В Киеве ужесточат ограничение на въезд
Для всех пассажиров и водителей транспорта, едущих в Киев, вводится обязательная термометрия
"Медсестры сидят просто во дворе": жительница Донбасса рассказала о больнице в жилом доме
В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области