Ціни на бензин на українських заправках можуть знизитися [ Редактировать ]
Ціни на бензин на українських заправках можуть знизитися уже за два-три тижні. Таке прогнозують вітчизняні фахівці нафторинку. Це станеться, коли українські компанії почнуть імпортувати нафту та нафтопродукти за новими цінами. Подешевшають на 2-3 гривні всі марки бензину та дизпального.
Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій Benz:
Если курс нацвалюты сохранится в текущих параметрах, если нефть не подорожает, то украинские потребители могут получить снижение цены на литре в пределах двух гривен 95 бензина, в пределах одного месяца. На отдельных станциях на фоне сокращения продаж могут приостанавливать свою работу.
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