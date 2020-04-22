Білорусь, попри поширення COVID-19, не збирається відмовлятися від масових заходів на 9 травня. У країнах Латинської Америки - протестують через суворі обмеження і безробіття. А американський штат Міссурі позивається до суду проти Китаю. Новини навколо коронавірусу з усього світу - далі в огляді.

******

В столиці Перу - Лімі - кількасот перуанців побилися з правоохоронцями. Щитами та кийками силовики відтіснили людей, які хотіли повернутися до своїх сіл у передмісті. Люди застрягли в столиці через карантин. Кажуть: не можуть залишатися, тому що немає ані грошей, ані місця для ночівлі. А от у Чилі, на одній зі столичних площ, відбувся мирний протест. Жителі Сантьяго мітингували проти низьких заробітних плат і пенсій. Утім, через заборону масових зборів в умовах карантину, частину учасників протесту заарештували.

******

Американський штат Міссурі подав позов до суду на китайський уряд. На думку генерального прокурора штату, Пекін "мало зробив для запобігання поширенню коронавірусу та приховував його небезпеку". Втім, як повідомляє BBC, цей судовий позов навряд чи буде успішним.

******

А в Румунії менш ніж за місяць порушників карантину оштрафували майже на 80 мільйонів євро. Загалом правоохоронці склали близько 200 тисяч протоколів. Мінімальна сума штрафу в країні складає 412 євро, максимальна - вдесятеро більше. Нині в країні триває режим надзвичайного стану.

******

Всесвітня організації охорони здоров'я закликала Білорусь запровадити карантин - задля сповільнення поширення коронавірусу. В організації відзначають стрімке зростання кількості інфікованих у країні.

Втім, на відміну від європейських країн, Білорусь не закривала свої кордони, не зупиняла роботу підприємств, магазинів, закладів харчування й освіти. Також у країні немає заборони на масові зібрання. Нині в Білорусі майже сім тисяч заражених, померли від коронавірусу - понад пів сотні людей.