"Молодой" папа: известный актер стал отцом в 70 лет [ Редактировать ]
Голливудский актер Ричард Гир стал папой в третий раз.
Об этом пишет HOLA.
По информации, 36-летняя жена актера родила ему сына, который стал уже вторым в семье Ричарда Гира и Алекхандры Сильвы.
Отмечается, что во время родов пара находилась на самоизоляции на семейном ранчо.
Известно, что у 70-летнего актера Ричарда Гира уже есть взрослый сын от актрисы Кэри Лоуэл, а также в нынешнем браке супруги воспитывают 6-летнего сына Ричарда Гира от прошлых отношений.
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