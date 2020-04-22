Голливудский актер Ричард Гир стал папой в третий раз.

Об этом пишет HOLA.

По информации, 36-летняя жена актера родила ему сына, который стал уже вторым в семье Ричарда Гира и Алекхандры Сильвы.

Отмечается, что во время родов пара находилась на самоизоляции на семейном ранчо.

Известно, что у 70-летнего актера Ричарда Гира уже есть взрослый сын от актрисы Кэри Лоуэл, а также в нынешнем браке супруги воспитывают 6-летнего сына Ричарда Гира от прошлых отношений.

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