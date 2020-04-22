В среду, 22 апреля, в Ивано-Франковской области коронавирус лабораторно подтвердили у 125 медицинских работников. Об этом сообщил и.о. главы Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

По его словам, 41 случай болезни среди медиков в Ивано-Франковске, 84 - в других районных учреждениях.

При этом он добавил, что 47 больных - это врачи, средний медперсонал - 61, младший медперсонал - 17.

Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.