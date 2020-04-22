В Чернигове зафиксировали первый случай коронавируса [ Редактировать ]
В среду, 22 апреля, в Чернигове подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом. Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Чернигова Александр Ломако.
По его словам, вирус обнаружили у 56-летней женщины.
"Мы держались, сколько могли, но ... Официально подтвержден первый случай Covid-19 в Чернигове. Женщина, 56 лет. Муж был на заработках в Российской Федерации и вернулся 13 апреля. Супруги проживает вдвоем", - сообщил Ломако.
По словам чиновника, больная госпитализирована в инфекционное отделение 2-й городской больницы. Осложнений у нее не наблюдается.
В Черниговской области этот случай COVID-19 стал пятнадцатым.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
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