В среду, 22 апреля, стало известно, что в Днепропетровской области кладбища должны быть закрыты до конца карантина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко сообщает пресс-служба ОГА.

По его словам, соответствующие решения должны утвердить на местном уровне для предотвращения массового скопления людей. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Приближаются поминальные дни. Традиционно на вторую неделю после Пасхи люди убираются на могилах родственников. И имеем раз внести коррективы в обычае - учитывая пандемию. Чтобы не допустить скоплений людей на кладбищах в поминальные дни, органы местного самоуправления должны закрыть кладбища для посещения. Исключение - только захоронения, при условии соблюдения норм карантина", - сказал Бондаренко.

Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.