В Днепропетровской области закроют кладбища до конца карантина [ Редактировать ]
В среду, 22 апреля, стало известно, что в Днепропетровской области кладбища должны быть закрыты до конца карантина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко сообщает пресс-служба ОГА.
По его словам, соответствующие решения должны утвердить на местном уровне для предотвращения массового скопления людей. Такое решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.
"Приближаются поминальные дни. Традиционно на вторую неделю после Пасхи люди убираются на могилах родственников. И имеем раз внести коррективы в обычае - учитывая пандемию. Чтобы не допустить скоплений людей на кладбищах в поминальные дни, органы местного самоуправления должны закрыть кладбища для посещения. Исключение - только захоронения, при условии соблюдения норм карантина", - сказал Бондаренко.
Ранее мы писали о том, что карантин продлили до 11 мая.
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