Во вторник, 21 апреля, президент США Дональд Трамп объявил о намерении приостановить выдачу грин-карт иностранцам минимум на 60 дней, чтобы сохранить рабочие места для американцев.

Об этом пишет The New York Times.

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В то же время Трамп отказался от планов приостановить программы для временных работников из-за давления бизнес-групп, которым грозила потеря доступа к иностранной рабочей силы.

Трамп отметил, что его приказ об иммиграционной "паузе" будет действовать в течение 60 дней, но может быть продлен "исходя из экономических условий".

Президент США подчеркнул, что американские граждане, потерявшие работу в последние недели из-за коронавируса, не должны конкурировать с иностранцами, когда экономика "снова откроется".

"Было бы неправильно и несправедливо, чтобы американцев, уволенных из-за вируса, заменили новые иммигранты из-за рубежа. Сначала мы должны позаботиться об американских работниказ", - сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп готовит США к окончанию карантина.

Также мы писали о том, что США прекращают финансирование ВОЗ.