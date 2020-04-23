В Польше масштабный пожар "съедает" национальный парк [ Редактировать ]
На территории Польши спасатели пытаются потушить крупнейший пожар в Бебжансмком национальном парке.
Об этом пишет RMF 24.
По информации, огонь бушует на площади в 6 тысяч гектаров и к его тушению привлекли самолеты и вертолеты.
Отмечается, что укрощением пожара занимаются сотни пожарных бригад с разных регионов страны, а также беспилотные летательные аппараты и военные.
Известно, что в Польше зафиксирована самая большая засуха за последние 10 лет.
Ранее мы писали о том, что в Житомирской области бушуют лесные пожары. К тушению огня привлекли авиалию и военную технику.
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