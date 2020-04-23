Нігерійці створили мультики про коронавірус [ Редактировать ]
Нігерійський режисер зняв мультфільм про коронавірус. Адже вважає, що це найкращий спосіб пояснити дітям, що зараз відбувається у світі і чому всі змушені сидіти вдома. Чи досяг своєї мети - Ольга Жидецька знає.
Режисер Ній Акінмолаян з Лагоса, як і мільйони інших батьків, постав перед проблемою, як пояснити своєму п'ятирічному синові, чому не можна йти до школи, поганяти м'яча з друзями чи зібратися на святкову вечірку. І вирішив показати це на екрані: доступно, зрозуміло і з гумором. За сюжетом, старша сестричка застерігає братика, що тихцем пробиратися надвір - не слід. І пояснює - чому.
"Це не жарти! Ти можеш підхопити смертельний коронавірус! - Горила-вірус? - Ні, коронавірус!"
У дев'яносто секундній стрічці помістилося й розлоге пояснення, як можна вберегтися, і промовисте зображення небезпеки, добре зрозуміле дітям - у вигляді анімаційної жахачки.
Езічі Нваогу, глядачка:
Мені найбільше подобається момент, коли хлопчик відчинив двері й побачив коронавірус-чудовисько. Він ляснув дверима і заскочив усередину. Тепер я знаю, що це не найкращий час - виходити надвір.
Сам автор мультика, який раніше знімав найпопулярніші в Нігерії фільми, результатом нового амплуа задоволений. Розповідає, до анімації вдався, бо такий жанр найкраще зрозумілий для наймолодших, а ще єдина можливість дистанційно працювати цілому колективу. Усі десятеро членів команди виконували свою частину роботи з дому. Мультфільм некомерційний, тож найбільша винагорода - слова вдячності від батьків маленьких глядачів.
Ній Акінмолаян, режисер:
Мені постійно надходять відгуки, що діти переглядають цей мультик знову і знову. Я знав, що це спрацює, адже за героями весело спостерігати, анімація жвава й доволі кумедна. І це діє. Багато хто з батьків пише, що вдома постійно закінчується мило. Тож, думаю, це вже досягнення!
Мультфільм викладений у вільному доступі шістьма мовами, зокрема й англійською. Суворий карантин у Нігерії з майже двохсотмільйонним населенням оголосили 23 березня. Нині ж в країні зафіксовано близько семисот випадків зараження COVID-19, понад два десятки людей померли.
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