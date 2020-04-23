В Киеве начал работу первый в Украине онлайн садик, рассчитанный на малышей в возрасте 4-6 лет. Узнать о нем больше и побывать на виртуальной экскурсии можно по ссылке. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Заработал детский сад онлайн на платформе Образовательного Хаба города Киева. Но мы открыты для всех маленьких украинцев и призываем родителей присоединиться к нашей инициативе. Город помогает родителям во время карантина, используя все свои возможности, и мы готовы подставить свое плечо всем украинским регионам, которые в условиях карантина оказались один на один с подобными проблемами", - сообщил директор "Образовательного агентства города Киева" Бадри Лолашвили.

Во время карантина, с понедельника по пятницу, дети имеют возможность "посещать" интересные и полезные занятия, которые проводят специалисты. Все занятия можно посмотреть в записи. Расписание занятий будет неизменным во все дни:

10:00 - сказка-йога;

11:00 - английский для детей;

12:00 - развивающие занятия.

"Мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия, и надеемся, что они не останутся в стороне. Мы приглашаем публичных лиц провести собственное занятие онлайн для детей. Это может быть и мастер-класс, и чтение сказки, и любая другая активность - главное, чтобы это было искренне и от души", - рассказала директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав.