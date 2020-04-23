Киберпреступники, симпатизирующие ультраправым идеям, взломали электронные адреса и выложили в интернет личные данные сотрудников Всемирной организации здравоохранения, благотворительного фонда Билла Гейтса и Национальных институтов здравоохранения США. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что основанием для хакерской атаки стали теории заговора касательно пандемии коронавируса COVID-19. В сеть "утекли" около 25 тысяч электронных адресов и паролей.

"Распространение электронных адресов и паролей является частью многомесячной кампании ультраправых по военизации пандемии. Обратите внимание на жертв атаки — ВОЗ, Национальный институт здравоохранения и Минздрав США. Это как раз те организации, которые становились целями неонацистов и сторонников теории белого превосходства с самого начала кризиса", — заявила директор SITE Intelligence Group Рита Катц.

С начала пандемии в социальных сетях появилось множество теорий заговора, связанных с коронавирусом. Одна из них утверждает, что технология мобильной связи пятого поколения 5G напрямую связана с появлением нового патогена. Этот "фейк" стал настолько популярным, что несколько десятков вышек 5G в Великобритании были атакованы местными жителями.