В Крыму возросло количество зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
По состоянию четверг, 23 апреля, в оккупированном Крыму и Севастополе подтверждено почти 80 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По данным ведомства, оккупационная администрация Крыма уже признала 53 случая заболевания коронавирусом. Кроме того, с 18 до 25 возросло количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в оккупированном Севастополе.
В частности, коронавирус обнаружен у семейной пары волонтеров из Ялты, которых заразил приезжий из Российской Федерации. Из-за этого в зоне риска оказались более 30 человек, которым указанные волонтеры доставляли продукты.
Отмечается, что в оккупированном Крыму наблюдается острая нехватка медицинского персонала и распространение коронавируса среди военных. При этом заражение военных скрывается.
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