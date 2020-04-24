По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, Киев находится на первом месте антирейтинга городов с самым загрязненным уровнем воздуха в атмосфере.

Об этом свидетельствуют данные IQ Air.

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Индекс качества воздуха в столице Украины является "вредоносным" и составляет 155 AQI США.

На втором месте в настоящее время находится столица Индии, Нью-Дели, там уровень загрязнения воздуха находится на уровне 141.

На третьем месте - город Чиангмай в Таиланде, где уровень загрязнения воздуха достиг отметки 123 AQI США.

По прогнозам системы контроля качества воздуха IQ Air, качество воздуха в Киеве в пятницу к вечеру улучшится.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области снова вспыхнул крупный пожар.

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