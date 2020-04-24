Киев снова лидирует в антирейтинге городов по качеству воздуха [ Редактировать ]
По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, Киев находится на первом месте антирейтинга городов с самым загрязненным уровнем воздуха в атмосфере.
Об этом свидетельствуют данные IQ Air.
Индекс качества воздуха в столице Украины является "вредоносным" и составляет 155 AQI США.
На втором месте в настоящее время находится столица Индии, Нью-Дели, там уровень загрязнения воздуха находится на уровне 141.
На третьем месте - город Чиангмай в Таиланде, где уровень загрязнения воздуха достиг отметки 123 AQI США.
По прогнозам системы контроля качества воздуха IQ Air, качество воздуха в Киеве в пятницу к вечеру улучшится.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области снова вспыхнул крупный пожар.
Также мы писали о том, что в Польше масштабный пожар "съедает" национальный парк.
по теме
Дим від масштабних пожеж: яка ситуація із рівнем шкідливих речовин у повітрі
Дим від масштабних пожеж іще 2 дні тому накривав Київ та передмістя. Забрудненість повітря можна було побачити. Зараз напрямок вітру змінився, і киянам у буквальному сенсі, стало легше дихати
Покровский монастырь в Киеве закрыли на карантин
Там зафиксировали 12 случаев коронавируса
В Киеве частично перекроют Крещатик
В субботу, 18 апреля, в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Крещатик
В Житомирской области горят леса: к тушению привлекли авиацию (видео)
Лесные пожары в Житомирской области продолжаются второй день
С 16 апреля при въезде в Киев водителям и пассажирам будут измерять температуру
Температуру будут проверять на специальных КПП