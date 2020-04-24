До речі, Найдовше в режимі карантину в Україні живуть буковинці. Це - був перший регіон в країні, де запровадили обмеження. Адже саме у Чернівецькій області - вперше зафіксували коронавірус, і ця область уже понад місяць є найбільш проблемною.

А от Що там відбувається зараз і що було протягом тижня, розповість Ольга Паламарюк.

Минулий тиждень для Буковини видався особливо важким - сотні нових випадків зараження і більше десятка смертей.

Чи не найбільше хворих зараз в Сторожинецькій лікарні. Там навіть закінчувалися апарати ШВЛ! А ще там сталася сімейна трагедія. З різницею в один день померли два молоді хлопці - рідні брати. Один з них нещодавно повернувся з-за кордону.

Олександр Войцеховський, головний лікар Сторожинецької центральної районної лікарні:

На жаль, це у нас не тільки ці 2 смерті. Але трагедія в тому, що це смерті в одній сім'ї - молодих людей 2000 і 1995 року народження. Тобто, геть молоді люди. Перебіг пневмонії був миттєвим.

Сторожинецька райлікарня зараз працює в посиленому режимі. Хворих приймають, практично, у всіх корпусах. Задля цього навіть перепрофільовують відділення.

Дмитро Балінов, голова Сторожинецької райдержадміністрації:

Навантаження в лікарні велике. Тобто, майже 100%. Але є плинність. Люди поступають-виписуються, поступають-виписуються. Не кожен пацієнт з COVID-19 помирає, далеко не кожен. І слава Богу.

Загалом, у медичних закладах області зараз перебуває півтисячі пацієнтів з коронавірусом. Півсотні - у важкому стані. Шестеро - на апаратах штучної вентиляції легень. У реанімації - досі п'ятирічна дівчинка. Хворих готуються приймати і в, так званих, резервних лікарнях.

Сергій Осачук, голова Чернівецької облдержадміністрації:

Ми маємо режим максимальної мобілізаційної готовності. Цей план розгортання додаткових місць у лікарнях, які не тільки основні госпітальні бази для лікування хворих коронавірусною інфекцією, а й ті, які були в резерві - уже сьогодні готуються до цього.

Такого навантаження витримують не всі - з лікарень звільнилося понад 160 медпрацівників. І така ситуація не лише у Чернівецькій області. Масове зараження та звільнення лікарів - зараз по всій Україні.