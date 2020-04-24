UFC объявила о возвращении своих турниров. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Так, 9 мая состоится UFC 249, который был запланирован еще на 18 апреля, но перенесен из-за коронавируса.

Турнир пройдет на арене VyStar Veterans Memorial в Джексонвилл (штат Флорида), транслировать поединки будет ESPN.

Главным боем вечера, как и планировалось ранее, станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Главный кард турнира:

Тони Фергюсон - Джастин Гейджи

Генри Сехудо - Доминик Круз

Кэлвин Каттар - Джереми Стивенс

Дональд Серроне - Энтони Петтиса

Йорган де Кастро - Грег Харди

Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенструйк

Напомним, ранее все турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменены из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.