UFC возвращает турниры: объявлена дата [ Редактировать ]
UFC объявила о возвращении своих турниров. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Так, 9 мая состоится UFC 249, который был запланирован еще на 18 апреля, но перенесен из-за коронавируса.
Турнир пройдет на арене VyStar Veterans Memorial в Джексонвилл (штат Флорида), транслировать поединки будет ESPN.
Главным боем вечера, как и планировалось ранее, станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.
Главный кард турнира:
Тони Фергюсон - Джастин Гейджи
Генри Сехудо - Доминик Круз
Кэлвин Каттар - Джереми Стивенс
Дональд Серроне - Энтони Петтиса
Йорган де Кастро - Грег Харди
Фрэнсис Нганну - Жаирзиньо Розенструйк
Напомним, ранее все турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) отменены из-за пандемии коронавируса на неопределенный срок.
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