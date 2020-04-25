Вы будете удивлены: 5 самых вредных сочетаний продуктов [ Редактировать ]
Эксперты назвали 5 сочетаний продуктов, которых следует избегать желающим иметь крепкое здоровье, пишет newsyou.info. Среди них - много привычных для нас комбинаций.
Молоко и бананы. Токсическая комбинация, которую нужно всячески избегать. Она вызывает сильную сонливость и затуманенность сознания. Если вам нравится смузи с бананами, то добавьте туда зеленый кардамон, молотую корицу или мускатный орех, чтобы полученная смесь не воздействовала негативно на пищеварение.
Фрукты и йогурт. Молочные продукты вызывают застой в пищеварительной системе. Они блокируют носовые пазухи, ухудшают симптоматику простуды и аллергии. Сочетание этих продуктов с фруктами усиливает негативное течение описанных выше явлений.
Крахмалистые углеводы и помидоры. Помидоры сами по себе кислотный продукт, а если сочетать его с углеводами, то можно добиться несварения, сильной изжоги и других расстройств пищеварительной системы.
Сок и рис. В тарелке с рисом и стакане апельсинового сока нет ничего плохого, если вы не употребляете все это одновременно. После такой комбинации ожидайте резкий скачок уровня сахара в крови.
Яйца и жареное мясо. Это популярное сочетание также не является полезным. Оно негативно влияет на процессы пищеварения и провоцирует изжогу.
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