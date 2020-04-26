За прошедшие сутки коронавирус COVID-19 лабораторно подтвердили у 29 жителей Киева, из них 10 - медики. Один случай за минувшие сутки - летальный. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Всего в украинской столице 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 22 умерли, 60 вылечились.

За минувшие сутки инфекция выявлена у:

15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет;

9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет;

2 девочки - 4 и 12 лет;

3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет.

7 пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.



"Я хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. И город постепенно начнет возвращаться к привычной жизни. Но очень важными будут следующие два недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила! Потерпите еще немного. Я понимаю, как все устали. Понимаю, что ресурсы у людей заканчиваются. Что бизнес и предприятия должны работать. И только вместе, общими усилиями мы сможем преодолеть этот вызов и выйти из кризиса!", - призвал Виталий Кличко.