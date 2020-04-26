Пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС сьогодні вшанував президент України Володимир Зеленський. Він поклав квіти до пам'ятника Героям Чорнобиля поблизу енергоблока, де стався вибух. Також оглянув місце нещодавньої пожежі в зоні відчуження. Окрім того президент поговорив з рятувальниками, які брали участь у гасінні лісової пожежі в Чорнобильській зоні. Подякував їм та вручив державні нагороди.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми вам вдячні за вашу велику роботу, зараз на висоті з гвинтокрила ми до речі бачили результат, дійсно справжній. героїчний результат вашої праці і тільки там на висоті розумієш, яка складна у вас професія і робота і я вам від всього українського народу вдячне за той результат. Я розумію, що ще не все закінчилось і дійсно поки ти там все з верху не бачиш всього цього об'єму і такого крутого, міцного результату то не розумієш, яка складна небезпечна і поважна у вас професія.