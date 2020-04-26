Новая роль Брэда Питта: эксперт по коронавирусу в Saturday Night Live (видео) [ Редактировать ]
Голливудская суперзвезда Брэд Питт появился на шоу Saturday Night Live, где популярные актеры изображают знаменитостей. 26 апреля один из главных красавчиков "Фабрики грез" сыграл Энтони Фаучи - главу Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, члена группы Белого дома по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Сначала "Фаучи" поблагодарил всех "женщин старшего возраста", которые шлют ему "поддерживающие, вдохновляющие, а порой и очень красочные электронные письма". А потом вступил в заочную полемику с президентом США Дональдом Трампом. В частности прокомментировал высказывание главы Белого дома о том, что вакцина от коронавируса появится "относительно скоро".
"Относительно скоро — интересная фраза. Относительно всей истории Земли, конечно, вакцина появится очень быстро. Но если ты скажешь другу: "Я скоро буду", а потом появишься через полтора года, то твоего друга это может относительно взбесить", - заявил Питт-Фаучи.
Потом "ученый" взялся разбирать недавнее заявление американского лидера, что однажды вирус "чудесным образом" исчезнет.
"Чудо - это было бы здорово! Кто не любит чудеса? Но чудеса не должны быть планом А. Даже "Салли" (в 2009 году пилот Чесли "Салли" Салленбергер "приводнил" пассажирский лайнер на реку Гудзон - ред.) для начала попытался приземлиться в аэропорту", - заявил Фауччи-Питт.
Слова Трампа, что лечения коронавируса можно использовать солнечный свет или "инъекцию" дезинфицирующих средств, ввели ученого в исполнении Питта в ступор. Он молча закрыл глаза ладонью, а потом извинился за то что трогает лицо.
После этого Брэдд Питт снял парик и поблагодарил всех медиков, которые самоотверженно борются с пандемией, спасая чужие жизни, часто ценой собственной.
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