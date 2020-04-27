Британские и немецкие ученые выяснили, что геном вируса герпеса намного сложнее, чем о нем было известно ранее.

Об этом сообщает Nature Communications.

По их словам, новейшие эксперименты показали, что рамок в геномах намного больше, чем ранее было известно – 284.

"Новые результаты теперь позволяют изучать отдельные гены вируса гораздо детальнее, чем раньше", - отмечается в сообщении.

Кроме того, собранные данные могут свидетельствовать, что некоторые геномы вируса герпеса могут использовать в создании иммунологического препарата для лечения онкологических заболеваний.

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