Вірус протестів. Вітчизняні підприємці продавці ринків та сільгоспвиробники - почали влаштовувати акції проти карантинних обмежень. Вчора виходили на вулиці на Дніпропетровщині та Херсонщині. Сьогодні доєдналися Львів і Чернівці. Люди вимагають дозволити працювати.

Бізнесменів зрозуміти можна, адже через карантин тисячі лишилися без роботи і єдиного заробітку. Останні цифри по безробіттю зовсім не радують. І біда це не лише наша. На вимоги людей вже відреагував президент України. Трохи згодом ми покажемо звернення Глава держави. А поки що ж, як протестували українці - дивіться у матеріалі.

Сотні підприємців вийшли на мітинг у Чернівцях. Кажуть, через карантин - зазнають колосальних збитків. Тож на позачерговому засіданні виконкому дозволили роботу базарів - щодня від четвертої ранку до восьмої вечора. Однак, відвідувачі й продавці мають дотримуватися маскового режиму й безпечної відстані.

У Львові ж мітингували на колесах. Центром міста проїхали кілька десятків автівок - так підприємці вимагали відновити роботу малого та середнього бізнесу у сфері послуг для громадян. Запевняють: дотримуватимуться усіх санепідем вимог на час карантину. І додають: нині опинилися перед загрозою банкрутства і закриття бізнесу, а це позбавить роботи тисячі працівників.

Напередодні протестували підприємці на Дніпропетровщині. У місті Кам'янське люди, обурені закриттям ринків, влаштували акцію протесту. Пробивалися на робочі місця зі штурмом.

Мітингували й на Херсонщині. Більше двохсот селян на декілька годин перекрили трасу біля обласного центру. Кажуть - змушені викидати свіжі овочі або продавати за безцінь, теж через закриття ринків. Поліція натомість заявила, що за порушення карантину учасникам акції випишуть штрафи.