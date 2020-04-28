У світі на коронавірус захворіли вже понад три мільйони сорок тисяч людей

У світі на коронавірус захворіли вже понад три мільйони сорок тисяч людей. Померли - майже 212 тисяч, вилікувалися понад 890 тисяч. Найбільше інфікованих у США - понад мільйон громадян.

У Європі лідирує Іспанія - майже 230 тисяч хворих. В Італії зафіксували найменшу кількість добових випадків COVIDу за останні півтора місяця - 1700 людей.

А у Британії за минулу добу найменша кількість жертв коронавірусу за місяць - 360.