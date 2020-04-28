Пандемія коронавірусу: у Британії зафіксували найменшу кількість померлих за добу [ Редактировать ]
У світі на коронавірус захворіли вже понад три мільйони сорок тисяч людей. Померли - майже 212 тисяч, вилікувалися понад 890 тисяч. Найбільше інфікованих у США - понад мільйон громадян.
У Європі лідирує Іспанія - майже 230 тисяч хворих. В Італії зафіксували найменшу кількість добових випадків COVIDу за останні півтора місяця - 1700 людей.
А у Британії за минулу добу найменша кількість жертв коронавірусу за місяць - 360.
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