Футболистам могут официально запретить плеваться на поле во время матчей.

Об этом заявил председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хооге, передает The Telegraph.

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"Плевки в футболе - распространенная практика, это очень негигиенично. Поэтому, когда мы вернемся к футболу, думаю, нам нужно избегать этого по максимуму. Вопрос в том, возможно ли это. Возможно, следует показывать игрокам желтые карточки.

Плевки - хороший способ распространить вирус. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда восстановим сезон. Сейчас я настроен не пессимистично, но скептически ", - сказал Д'Хооге.

Ранее сообщалось, что итальянский футболист повторно заразился коронавирусом.

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