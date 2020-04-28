ФИФА запретит футболистам плеваться во время матчей [ Редактировать ]
Футболистам могут официально запретить плеваться на поле во время матчей.
Об этом заявил председатель медицинского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мишель Д'Хооге, передает The Telegraph.
"Плевки в футболе - распространенная практика, это очень негигиенично. Поэтому, когда мы вернемся к футболу, думаю, нам нужно избегать этого по максимуму. Вопрос в том, возможно ли это. Возможно, следует показывать игрокам желтые карточки.
Плевки - хороший способ распространить вирус. Это одна из причин, почему мы должны быть очень осторожными, когда восстановим сезон. Сейчас я настроен не пессимистично, но скептически ", - сказал Д'Хооге.
Ранее сообщалось, что итальянский футболист повторно заразился коронавирусом.
Также мы писали о том, что чемпионат Европы по футболу пройдет в новом формате.
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