В Житомирской городской больнице №2 у пять медицинских работников подтвердили заболевание коронавирусом. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

По его словам, двое инфицированных коронавирусом медиков находятся в медицинском учреждении. Состояние всех удовлетворительное.

В целом в Житомирской области COVID-19 диагностировали у 74 медиков. За прошедшие сутки болезнь диагностировали еще у двух человек.

"В стационарах у нас находится шесть пациентов. В основном, это удовлетворительного или средней тяжести течение заболевания. Получают соответствующее лечение", - отметил Суслик.

Ранее был обнародован подробный план выхода из карантина.