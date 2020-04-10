Черный дым и звуки взрывов: что случилось в Деснянском районе столицы [ Редактировать ]
В пятницу, 10 апреля, на улице Закревского в Деснянском районе Киева случился масштабный пожар.
Видео с места происшествия опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.
На нем видно пламя, густой черный дым и периодически слышны звуки взрывов. Отмечается, что горит мусоросвалка.
Спасатели ГСЧС пока не прибыли на место возгорания, говорится в сообщении.
Подробности случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Также мы писали о том, что на Закарпатье при пожаре погибли двое пенсионеров.
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