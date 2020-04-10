В Киеве на Закревского горит мусоросвалка/ Фото: interfax.com.ua

В пятницу, 10 апреля, на улице Закревского в Деснянском районе Киева случился масштабный пожар.

Видео с места происшествия опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Читайте также В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара

На нем видно пламя, густой черный дым и периодически слышны звуки взрывов. Отмечается, что горит мусоросвалка.

Спасатели ГСЧС пока не прибыли на место возгорания, говорится в сообщении.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева вспыхнул масштабный пожар. Также мы писали о том, что на Закарпатье при пожаре погибли двое пенсионеров.