Поки урядовці лише розмірковують над поетапним скасуванням карантинних обмежень, самі українці поступово розслаблюються. Принаймні, на вулицях міст уже доволі часто можна зустріти людей без масок - на відміну від початку карантину, коли більшість була налякана інформацією про поширення вірусу.

Втім, чи не зарано ми стали нехтувати захистом? І взагалі, чи ефективні всі ці маски, рукавички та постійне миття рук? Відповідь на таке провокативне питання надійшла із Закарпаття. У тамтешній інфекційній лікарні жоден медик, що лікує пацієнтів із СOVID-19, не підхопив вірус. Завдяки чому - розкаже Мар'яна Мартин.

Обласна інфекційна лікарня другий місяць приймає пацієнтів з COVID-19. І жоден медик наразі тут не підхопив коронавірус. Лікарі кажуть - справа не в чудодійних пігулках. А просто користуються засобами індивідуального захисту.

Тетяна Труш, головна лікарка приймального відділення Закарпатської інфекційної лікарні:

Ми захищені, маємо рукавиці, маємо костюми одноразові маємо маски.

Усі працівники лікарні - в рукавичках і респіраторних масках. Міняють їх щоп'ять годин. Ті, які працюють з хворими на коронавірус, одягнені в захисні костюми. Нині вони є в лікарні й одноразові, і багаторазового використання.

Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні:

Після того, як закінчив зміну медичний працівник, він проходить бачите, через цю кабінку для знезараження і потім правильно роздягається. Є порядок роздягання, є порядок зняття цього костюма. Наприклад, щиток обробляється окремо, якщо є окуляри - окремо, а все інше складається у баки, де воно замочується.

Одноразові костюми лікарі утилізують. А ще працівників медзакладу регулярно перевіряють за допомогою ПЛР-тестів. Як і медиків, які лікують хворих в обласній клінічній лікарні. Сюди пацієнтів з СOVID-19 привозять вже третій тиждень. І теж жоден медик не захворів. Кажуть, розробили власну систему лікування. Сформували кілька медбригад по 14 осіб і працюють вахтовим методом. Тобто фактично цілий тиждень живуть у лікарняних палатах.

Василь, медбрат Закарпатської клінічної лікарні ім.Новака:

Ми перший раз за 7 днів сюда вийшли на двір, ми були постійно тут, ночували, спали. Було фізично важко і морально, але в нас якби єдина бригада, то одна сімя. Ми до всього адаптувалися, ми всьо витримали.

Секрет здоров'я, запевняють лікарі, простий: збалансоване харчування, якісний захист, дотримання гігієни та хороший настрій.

Водночас медики визнають: робота з хворими на СОVID-19 тяжка й виснажлива. Пацієнти налякані. Тому лікарі закликають усіх допомогти в боротьбі з недугою:

Тетяна, лікар Закарпатської клінічної лікарні ім.Новака: