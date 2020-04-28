Карантин вдарив ледь не по всьому бізнесу в Україні. А це зі свого боку відбилося на надходженнях до державних соціальних фондів. Продовжує зростати діра, зокрема і в пенсійному. Вирішувати проблему взявся парламентський комітет з питань соцполітики. Зібралися на онлайн засідання. І вирішили запропонувати уряду модернізувати пенсійну систему. За словами депутатів - проведена реформа показала свою неефективність і має бути перезавантажена. Свої пропозиції комітет направить до Кабінету міністрів.

Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":