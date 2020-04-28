Пенсійна реформа показала свою неефективність і має бути перезавантажена - "Опозиційна платформа - За життя" [ Редактировать ]
Карантин вдарив ледь не по всьому бізнесу в Україні. А це зі свого боку відбилося на надходженнях до державних соціальних фондів. Продовжує зростати діра, зокрема і в пенсійному. Вирішувати проблему взявся парламентський комітет з питань соцполітики. Зібралися на онлайн засідання. І вирішили запропонувати уряду модернізувати пенсійну систему. За словами депутатів - проведена реформа показала свою неефективність і має бути перезавантажена. Свої пропозиції комітет направить до Кабінету міністрів.
Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Нам нужно приложить все усилия, чтобы стабилизировать работу пенсионного фонда, не допустить его банкротства. Чтобы люди в любой ситуации получили свою пенсию. Это первая задача. Вторая задача - у нас задолженость плательщиков перед пенсионным фондом выросла в 3,2 раза. В 2019 году уже 34 млрд. По этому, мы настаиваем - чтобы компенсация по борьбе с СOVID-19 была направлена в пенсионный фонд.
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