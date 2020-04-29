Про стан інфікованих не повідомляють

Шість випадків коронавірусу зафіксували в українських тюрмах. Серед інфікованих - четверо працівників та двоє ув'язнених. У Чернівецький слідчий ізолятор засудженого доправили вже з діагнозом.

Ще один хворий в'язень перебуває у Кропивницькому слідчому ізоляторі. Про стан інфікованих не повідомляють.