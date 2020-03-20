В пятницу, 20 марта, Национальный банк Украины ввел антикризисные меры на период карантина из-за коронавируса. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге.

По его словам, меры вводятся по пяти направлениям.

Первое, это кредиты. "Мы ввели особый льготный период обслуживания кредитов на время карантина", - сказал он.

Второе, это депозиты. "Мы запретили банкам вводить любые ограничения по депозитам, срок которых истек. Т.е., если у вас закончился депозит, вы можете делать с ним все что угодно", - сообщил Смолий, добавив, что никаких ограничений по снятию нет.

По его словам, за последние 10 дней почти нет оттока депозитов.

Третье, работа банковской системы.

"Мы ввели новые программы поддержки банков, программы рефинансирования и программы долгосрочной ликвидности", - сказал он.

Четвертое, валюта. "Это, наверное, самый актуальный вопрос. Мы присутствуем на валютном рынке, каждый день выходим с интервенциями, чтобы сгладить колебания. В последние дни были проблемы с наличностью, но мы обеспечили подкрепление касс банков евро", - отметил он.

Пятое, платежи. "Мы будем стимулировать украинцев как можно больше переходить на безналичные платежи", - заявил Смолий.

"Мы не вводим никаких ограничений на работу банковской системы", - добавил он.

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