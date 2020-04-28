Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,42 гривен за евро, что на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 апреля установлен на таком уровне: 29,4274 гривен за евро (+0,009 грн). При этом курс евро на 28 апреля составляет 29,4184 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что в мае 2020 года украинцам обещают проиндексировать пенсии на 11%: кому и сколько заплатят. Также мы писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.

Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.