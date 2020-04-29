На курортном острове Бали в Индонезии в отеле были найдены мертвыми двое граждан Украины. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, передает "РБК-Украина".

Факт смерти украинцев подтвердила местная полиция.

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"Вчера Департамент консульской службы МИД получил обращение гражданки Украины о том, что ее родители - украинские граждане, были найдены мертвыми в номере одного из отелей на острове Бали (Индонезия), где они проживали. Тела умерших доставлены в местную больницу. Сейчас проводятся анализы на возможное наличие коронавируса COVID-19 в телах умерших", - рассказал Погорельцев.

По предварительным данным, результаты тестов будут известны 3 мая. В случае отрицательного результата на коронавирус, будет проведено аутопсию для установления причин смерти украинцев.

"На данный момент посольство поддерживает контакт с индонезийскими правоохранительными органами и медицинским учреждением с целью установления обстоятельств дела, а также организации репатриации умерших граждан Украины. Департамент консульской службы и посольство поддерживают связь с родственниками умерших и держат дело на контроле", - добавил Погорельцев.

Ранее сообщалось, что за рубежом на карантине находится 171 украинец.

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