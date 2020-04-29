Украинский рэпер Александр Ярмак (YARMAK) презентовал мощную песню - "Вона", которую посвятил памяти Даниила Дидыка- парень, который погиб после ранения во время теракта в Харькове в феврале 2015 года. Певец поделился треком на своем личном YouTube-канале.

"Гораздо более трагические последствия любого вирус несет равнодушие. Равнодушие к своей земле, культуре, людей приводит к убийственным потерям, природных и человеческих ресурсов нашей страны. Циничность времени, к сожалению, научила многих быстро забывать своих героев и именно для этого мой друг Руслан Горовой создал проект "Так работает память" в честь молодого украинского мальчика Дани Дидыка умершего в 2015 году от взрыва мины во время мирного шествия в Харькове. Сегодня Дане исполнилось бы 20 лет. Уважение всем защитникам нашей страны, врачам, пожарным, которые рискуя собственной жизнью, защищают наш покой и здоровье! Только воспитав в себе порядочную, трудолюбивую, благодарную личность мы увидим изменения, а пока боремся!", - написал Ярмак под видео.

За сутки с момента публикации видео на песню собрало почти 90 тысяч просмотров и 2 тысячи комментариев.

"Кто, как не Ярмак, зачитает о том, что боли", "Как всегда жизненная песня. Ты всегда поешь по делу", "Каждая строчка в твоей песни до мурашек", "Одним словом – шедевр", писали поклонники под видео.

Как сообщалось раннее, Alyona Alyona назвали одной из лучших рэперш мира. Певица вошла в рейтинг немецкого портала Highsnobiety "10 женщин, которые изменяют хип-хоп игру прямо сейчас".

Напомним, ранее The Rolling Stones выпустили песню о коронавирусе. Композиция Living in a Ghost Town была записана в условиях самоизоляции.https://podrobnosti.ua/2348078-the-rolling-stones-vypustili-pesnju-o-koronaviruse.html