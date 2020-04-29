Украина пообещала не допустить завершения "Северного потока–2" [ Редактировать ]
Киев может остановить транзит газа через после завершения контакта с "Газпромом" в 2025 году, если к этому времени Россия достроит газопроводы в обход Украины. В связи с этим Киев будет препятствовать "Северному потоку-2". Об этом сообщил гендиректор оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон в интервью российскому "РБК".
"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток-2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", - заявил Макогон.
По его словам, Украина уже потеряла 15 млрд кубометров годового транзита после запуска первой нитки "Турецкого потока", который раньше шел в Турцию, Болгарию и Грецию.
"Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы", - отметил Макогон.
После запуска второй нитки "Турецкого потока" и завершения строительства газопровода Болгария — Сербия — Венгрия, Украина ожидает потерю транзита еще на 15 млрд кубометров. Когда завершится строительство "Северного потока-2", Киев потеряет оставшиеся 50 млрд куб. м.
Сергей Макогон пообещал приложить "максимум усилий", чтобы не допустить завершения "Северного потока-2", поскольку этот проект "имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности".
Напомним, в конце 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas Group SA приостановила работы по строительству "Северного потока-2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. По сообщению росСМИ, сейчас газопровод построен более чем на 90%.
по теме
Генерал ФСБ виявився головним фігурантом справи про збиття рейсу МН17
Особу ключового фігуранта "Справи MH17" встановили журналісти з групи "Білінгкет". Чоловік, який напередодні збиття літака фігурував у розмовах бойовиків під іменем "Володимир Іванович" - це російський генерал-полковник Андрій Бурлака, перший заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії
Обмен пленными: Ермак назвал главное препятствие
По его словам, власти работают над возвращением всех пленных украинцев
Лобода получила российскую музыкальную премию
Украинская певица Светлана Лобода, получила в России престижную музыкальную премию
Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции
Россия вновь вынесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН свою резолюцию
В СБУ викрили російського "крота"
Під час обшуків, у затриманого вдома виявили зброю, різні види патронів та декілька гранат