Киев может остановить транзит газа через после завершения контакта с "Газпромом" в 2025 году, если к этому времени Россия достроит газопроводы в обход Украины. В связи с этим Киев будет препятствовать "Северному потоку-2". Об этом сообщил гендиректор оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон в интервью российскому "РБК".

"Очевидно, что если "Газпром" достроит "Северный поток-2", то мощности украинской ГТС станут избыточными для него. Я не вижу причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, хотя наши тарифы на транзит абсолютно конкурентные", - заявил Макогон.

По его словам, Украина уже потеряла 15 млрд кубометров годового транзита после запуска первой нитки "Турецкого потока", который раньше шел в Турцию, Болгарию и Грецию.

"Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы", - отметил Макогон.

После запуска второй нитки "Турецкого потока" и завершения строительства газопровода Болгария — Сербия — Венгрия, Украина ожидает потерю транзита еще на 15 млрд кубометров. Когда завершится строительство "Северного потока-2", Киев потеряет оставшиеся 50 млрд куб. м.

Сергей Макогон пообещал приложить "максимум усилий", чтобы не допустить завершения "Северного потока-2", поскольку этот проект "имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности".

Напомним, в конце 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas Group SA приостановила работы по строительству "Северного потока-2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. По сообщению росСМИ, сейчас газопровод построен более чем на 90%.