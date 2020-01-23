"Северный поток-2": строительство задержится минимум на два года [ Редактировать ]
В четверг, 23 января, стало известно, что директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года. Об этом он сказал на форуме в Давосе, передает "РБК-Украина".
Он заявил, что строительство российского газопровода задержится на 2 года или даже больше.
"Cтроительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше", - сказал Хербст.
По его словам, этот газопровод дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом. Он также отметил, что наибольшие риски для Украины в энергетическом секторе, по-прежнему, связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа, а наибольшая возможность - продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.
Ранее сообщалось, что в России назвали новые сроки запуска "Северного потока-2".
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