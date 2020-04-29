Найбільше карантин відчувають на собі представники малого та середнього бізнесу. Для багатьох обмеження перекрили доступ до клієнтів та головні пункти збуту продукції. Заборона поставила бізнес на межу банкрутства. Як її не перетнути - далі в сюжеті.

Карпатське село Кваси. Вже п'ять років тут варять крафтове пиво. Починалося все з маленької броварні. Виготовляли дев'ятнадцять сортів - з джерельної води і натуральних продуктів. Два роки тому виробництво взялися розширювати. Поруч звели невеликий завод.

Юрій, старший пивовар крафтової броварні "Ципа":

На цьому заводі у нас вже є можливість варити більше сортів пива. Тестували 38 сортів пива.

Зросли і обсяги - з десяти до сто тисяч літрів щомісяця. Проект обійшовся в два мільйони гривень. Роботу отримали майже півсотні людей. Запускати виробництво мали на початку травня, та через карантин довелося все зупинити.

Олександр Шаталов, директор, засновник крафтової пивоварні "Ципа":

Экономичная ситуация заставляет нас остоновиться. 90 процентов всех наших продаж сейчас исчезли.

Директор пивоварні каже: був вимушений відправити працівників у неоплачувані відпустки. Триматися "на плаву" нині дають змогу лише інтернет-продажі, але вони мінімальні. Вистачає тільки на сплату податків.

Олександр Шаталов, директор, засновник крафтової пивоварні "Ципа":

Понимаем, что когда карантин закончится, нам будет очень сложно вернутся к тем обьемам продаж которые есть. И сложно будет реализовать все те планы, которые мы наметили. Например, есть проблема уплаты лицензии на оптовую торговлю. Уникальная ситуация, когда нигде в мире этого нет, чтоб производитель пива, чтобы свое пиво продать должен еще заплатить за какую-то бумажку 500 тысяч гривен чтобы иметь право продавать. А в нынишний ситуации это право жить для пивоварни.

І в такій ситуації опинилися майже всі крафтові броварні.

Це одна з приватних пивоварень Києва. Тут виробництво скоротилося уп'ятеро. Збитки сягають мільйонів гривень. Реалізація продукції через інтернет та деякі супермаркети не покриває навіть податків.

Василь Мікулін, власник броварні "VARVAR":

С ведением карантина примерно 75% - 80% нашей продукции стала не востребованна в связи с закрытием баров ресторанов и для нас это серьйозное испытание.

Наполовину скоротила свої потужності і міні броварня у Дніпрі. Кажуть, за 20 років роботи така скрута уперше. Якщо підприємство зупиниться, усі працівники втратять роботу, а відтак годувати родини буде нічим.

Андрій Павленко, працівник міні-броварні:

Жена работает в садике, помощник воспитателя, 3 тисячи, вообще никак, вообще ни о чем. Вся надежда на меня. То что я заработаю. Вся надежда на наше руководство, только на них. На наше государство, что поддержат бизнес.

Скільки ще зможуть протриматися - власник спрогнозувати не може. Аби частково покрити збитки, - змушені влізти у кредит, зокрема і для сплати податків. Сподіваються на державну допомогу.

Дмитро Некрасов, власник міні-броварні:

Это конечно же уменьшение налогового сбора и акцизный сбор это очень хорошее подспорье. Ну а о лицензии в 500 тысяч було очень много разговоров.

Допомогти пережити кризу може лише влада - кажуть пивовари. Інакше, будуть змушені закритися.

Олександр Шаталов, директор, засновник крафтової пивоварні "Ципа":

Наше предложение состоит с 2 пунктов. Первое - необходимо отменить беспрецедентную лицензию на оптовую продажу пива для производителя 500 тысяч гривен, которые платит как маленький так и большой. Мы производим в сотни раз менше пива, чем большой гигант в день. И второе - для того чтобы не придумывать никаких дотаций, специалных кридитований, мы придлагаем, есть такой акциз на производство, которое государство может не забирать у нас до конца этого года. Эти деньги пойдут на сохранение рабочих мест и на создание рабочих мест.

Тимчасові "податкові канікули" - прямий і головне дієвий спосіб підтримати маленькі пивоварні, - наголошують представники ринку. І головне без жодної корупції.