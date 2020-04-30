США заявили об угрозе голода в КНДР [ Редактировать ]
США "не наблюдали" северокорейского лидера Ким Чен Ына и следят за сообщениями о его здоровье. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.
"Мы его еще не видели. У нас нет никакой информации, чтобы сообщить сегодня, мы внимательно следим за этим",- заявил Помпео Fox News после того, как его спросили о противоречивых сообщениях о здоровье лидера КНДР.
Он добавил, что существует реальная опасность голода в стране на фоне вспышки коронавируса.
"Существует реальный риск того, что в Северной Корее будет голод, нехватка продовольствия", - заявил дипломат.
Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике 11 апреля. После этого он проигнорировал ежегодное собрание парламента страны, а 15 апреля пропустил торжества по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего дедушки и основателя государства Ким Ир Сена.
После этого телеканал CNN и ряд южнокорейских СМИ сообщили, что северокорейский лидер перенес неудачную хирургическую операцию, связанную с сердечно-сосудистой системой. Причиной операции называется курение, ожирение и постоянное переутомление диктатора. Ему якобы стало хуже в августе 2019 года.
Сообщается, что Ким Чен Ын то ли умер, то ли находится в коме. Журналисты даже подыскали ему преемника. Сообщалось, что в случае смерти Ким Чен Ына его заменит младшая сестра Ким Е Чжон.
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