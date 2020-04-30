Эмили Ратаковски показала обнаженную грудь [ Редактировать ]
Американская модель Эмили Ратаковски показала откровенные снимки, которые были сделаны для ее бренда нижнего белья Inamorata. Фото появились на ее странице в Instagram.
28-летняя Ратаковски позировала в ярком топе и мини-плавках.
На фото звезда засветила обнаженную грудь. Прелести Эмили были видны сквозь прозрачный топ.
Подписчики модели остались в полном восторге от столь пикантных кадров. Ее публикация в социальной сети получила более одного миллиона лайков, а прокомментировали пост более 3,1 тысяч раз.
Раньше сообщалось о том, что Слава Каминская встала на голову в купальнике и удивила фанатов. А также Слава из "НеАнгелов" показала нового возлюбленного. Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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