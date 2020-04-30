І до питання заробітчан. Володимир Зеленський обговорив із польським колегою Анджеєм Дудою можливість організації рейсів для українців. Про це повідомила офіційна Варшава. Нагадаю, питання набуло чималого резонансу. Адже вже чимало європейських країн запросили наших робітників.

Утім чи відкриють кордони і за яких умов - в українському уряді поки визначитися не можуть. У ситуації розбирався Геннадій Вівденко.

За офіційними даними закордоном працювали понад три мільйони українців. Цифри справжні - у кілька разів більше. Тобто постійно або сезонно на заробітки закордон виїжджав кожен четвертий українець. Експерти констатують - від початку пандемії коронавірусу на батьківщину повернулися більше 10 відсотків заробітчан. Їх повернення спричинило тоді справжній ажіотаж на пунктах пропуску - особливо із Польщею.

Урядовці обіцяли знайти роботу для тих хто повернувся. І пропонували навіть зарплати в тисячу євро. Правда потім планка впала до 300. Однак поки що зростають не зарплати, а рівень безробіття. Офіційно з початку року показник збільшився на 27 відсотків. Неофіційно - без роботи вже три мільйони українців. Одразу кілька європейських країн запросили українців на роботу. Адже там - серйозна загроза втрати врожаю - обробляти поля просто нікому.

Один рейс із нашими заробітчанами вже вилетів до Фінляндії. Просили дати українцям можливість вилетіти і в Польщі. Однак в Україні такі перельоти фактично заблокували. Найрезонанснішим став скандал із відправленням наших робітників до Великої Британії. Більше сотні пасажирів-заробітчан кілька годин чекали дозволу на виліт до Лондона в аеропорту Бориспіль. Тим часом прем'єр Денис Шмигаль лише відписав у своєму телеграм-каналі - влада готова обговорити це питання.

Денис Шмигаль прем'єр-міністр України:

Важливою передумовою є легальне працевлаштування терміном від 3 місяців з дотриманням всіх соціальних гарантій та умов праці для українців. Координацію цієї роботи буде здійснювати Урядовий Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Лише після цього рейс все ж вилетів. На заяву прем'єра бурно відреагували у соцмережах.

"Український уряд дозволив продавати своїх рабів в інші країни, якщо ці країни з ними домовляться про ціну".

"Повертаймо вже кріпацтво, та й по всьому. Можна ж продавати рабів або на щось мінятися".

Вже сьогодні у ситуацію втрутився президент. Глава держави провів телефонну розмову із своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Говорили передусім про боротьбу з коронавірусом. Як зазначили в адміністрації президента Польщі проблема заробітчан теж була на порядку денному. Утім, наразі жодних рішень щодо відкриття кордонів для бажаючих вилетіти на заробітки немає.