Українське військо отримало нові БТР з кулеметами "Маяк", - про це повідомили в "Укроборонпромі". Харківське конструкторське бюро з машинобудування передало Міноборони чергову партію з п'яти бронетранспортерів БТР-4Е. Вони оснащені кулеметами КТ762 виробництва Київського державного підприємства "Маяк".

Усі БТР вже відбули до військової частини.