ЗСУ отримали партію новітніх БТР [ Редактировать ]
Українське військо отримало нові БТР з кулеметами "Маяк", - про це повідомили в "Укроборонпромі". Харківське конструкторське бюро з машинобудування передало Міноборони чергову партію з п'яти бронетранспортерів БТР-4Е. Вони оснащені кулеметами КТ762 виробництва Київського державного підприємства "Маяк".
Усі БТР вже відбули до військової частини.
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