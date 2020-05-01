У Черкасах послабили карантинні обмеження для частини підприємців. Від сьогодні зможуть відновити діяльність салони краси, спортивні майданчики, частково ресторани та непродовольчі крамниці. Про це повідомили у міськраді.

Чиновники кажуть: до такого кроку вдалися після чисельних звернень від представників бізнесу, які через карантинні обмеження опинилися під загрозою банкрутства. При цьому у мерії наголосили, що усі заклади можуть працювати лише за умов дотримання санітарних норм.