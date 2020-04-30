Медики исключили повторное заражение коронавирусом [ Редактировать ]
В Южной Кореи медики практически полностью исключили возможность повторного заражения коронавирусом и способность коронавируса к реактивации в организме переболевших людей. Об этом пишет Yohnap News Agency.
Повторные положительные результаты на наличие коронавируса объясняется следами неактивных фрагментов вируса в организме.
В корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что у 277 выздоровевших пациентов тест на коронавирус показал положительный результат.
Центральный клинический комитет страны по борьбе с возникающими болезнями заявил, что в таких случаях не было живого вируса, что положительно опровергает теории о том, что вирус реактивируется или реинфицируется.
В Южной Корее используют ПЦР-тест, который ищет генетическую информацию вируса или РНК в образце, взятом у пациента. Исследователи считают, что эти тесты настолько чувствительны, что могут обнаруживать малые количества РНК даже после выздоровления от COVID-19.
Фрагменты РНК все еще могут существовать в клетке, даже если вирус инактивирован. Более вероятно, что те тесты, которые показали положительный результат, снова подхватили вирусную РНК, которая уже была инактивирована.
Также исследователи заявили, что коронавирус не приводит к хроническим заболеваниям, поскольку не соединяется с ДНК клеток человека.
Напомним, по состоянию на 30 апреля в Украине зафиксировали 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее "Подробности" писали о свойствах вируса и его слабых местах, тестировании на антитела, препаратах для его лечения, разработку вакцин.
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