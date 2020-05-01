В Мичигане протестующие взяли штурмом Капитолий [ Редактировать ]
В городе Лэнсинг, столице американского штата Мичиган, прошла акция против продления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на полицию штата.
На демонстрацию пришло от 400 до 700 человек. Часть протестующих потребовала прохода в Капитолий, где находятся органы законодательной и исполнительной власти штата. Полиция и парламентские приставы разрешили им войти. Людей впускали группами по 275 человек, на входе им измеряли температуру.
Внутри здания демонстранты пели национальный гимн и скандировали "Дайте нам работу!". При этом некоторые мужчины, вошедшие в Капитолий, были вооружены. Законы Мичигана позволяют свободно носить зарегистрированное оружие, в том числе в Капитолии. Полиция оценила протест как "мирный". Были задержаны всего два человека, устроившие драку.
В день акции, 30 апреля, парламент Мичигана должен было рассмотреть вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации в штате до 28 мая. С такой инициативой выступил губернатор штата Гретхен Уитмер. Хотя протестующих не пустили в крыло Капитолия, где находились законодатели, голосование о продлении режима чрезвычайной ситуации было отложено.
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