Міністр охорони здоров'я засудив знаття карантину у Черкасах та Дніпрі [ Редактировать ]
Кількість українців, які перемогли коронавірус, зростає. За добу одужали 175 пацієнтів. Та й нових інфікованих поступово стає менше: 455 нових хворих добою раніше їх було на 85 більше.
Зменшується й інтенсивність смертності - за добу зафіксували 11 летальних випадків. Тож в МОЗі заговорили про послаблення карантину. Детальніше розкаже - Ксенія Барвіненко.
Ситуація дозволяє. З 11 травня жорсткі карантинні обмеження почнуть скасовувати. В цьому впевнений міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. 11 травня ми будемо робити пом'якшення, цього дозволяє ситуація, пом'якшення, які ми будемо робити грунтуватимуться на тих даних, які в нас є.
А от у Дніпрі, Черкасах та Житомирі вирішили не чекати 11 травня. Там відкрити більшу частину громадських місць. Зокрема до Черкас вже навідалося керівництво МОЗу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Рішення міькради відкрити багато магазинів вплоть до торгівельних центрів до терас в закладах харчування - це все може звести нанівець роботу проведену за півтора місяці, це все може призвести до катастрофічних наслідків. Діям влади буде надана правова оцінка в тому числі і від правоохоронних органів.
В МОЗі непокояться, через такі дії Україну може накрити друга хвиля інфікування. Тоді доведеться запроваджувати адаптивний карантин. В регіонах, де зафіксують спалах захворюваності - обмеження посилюватимуть.
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