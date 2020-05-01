Кількість українців, які перемогли коронавірус, зростає. За добу одужали 175 пацієнтів. Та й нових інфікованих поступово стає менше: 455 нових хворих добою раніше їх було на 85 більше.

Зменшується й інтенсивність смертності - за добу зафіксували 11 летальних випадків. Тож в МОЗі заговорили про послаблення карантину. Детальніше розкаже - Ксенія Барвіненко.

Ситуація дозволяє. З 11 травня жорсткі карантинні обмеження почнуть скасовувати. В цьому впевнений міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину. 11 травня ми будемо робити пом'якшення, цього дозволяє ситуація, пом'якшення, які ми будемо робити грунтуватимуться на тих даних, які в нас є.

А от у Дніпрі, Черкасах та Житомирі вирішили не чекати 11 травня. Там відкрити більшу частину громадських місць. Зокрема до Черкас вже навідалося керівництво МОЗу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Рішення міькради відкрити багато магазинів вплоть до торгівельних центрів до терас в закладах харчування - це все може звести нанівець роботу проведену за півтора місяці, це все може призвести до катастрофічних наслідків. Діям влади буде надана правова оцінка в тому числі і від правоохоронних органів.

В МОЗі непокояться, через такі дії Україну може накрити друга хвиля інфікування. Тоді доведеться запроваджувати адаптивний карантин. В регіонах, де зафіксують спалах захворюваності - обмеження посилюватимуть.