Один мільйон 42 тисячі людей вже одужали від коронавірусу у світі. Захворіли понад три мільйони двісті п'ятдесят тисяч людей. Померли 233 тисячі. Найбільше інфікованих у США - понад мільйон осіб. Тим часом Європа звітує, що недуга відступає. Як у Старому світі виходять із карантину - дивіться далі.

В Італії за добу одужало майже п'ять тисяч осіб - рекордна кількість від початку епідемії. Про це повідомив голова Служби цивільної оборони Анджело Бореллі. За його словами, в країні також значно зменшилася й кількість летальних випадків. За останню добу померло 285 пацієнтів - найменше за час епідемії. Після США та Іспанії, в Італії зареєстрували найбільше інфікованих COVID-19, понад 205 тисяч. Майже 28 тисяч померли. Близько 76 тисяч - одужали та виписані з лікарень.

Велика Британія пройшла пік епідемії коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон. Водночас він наголосив, що країні не слід швидко виходити з карантину, щоб не ризикувати "другим сплеском" епідемії. Джонсон повернувся до роботи кілька днів тому після одужання від коронавірусу, через який він навіть потрапив до реанімації. Наступного тижня прем'єр має намір представити план відновлення економіки, постраждалої від епідемії. В Британії інфікувалися майже 172,5 тисяч. Більш як 26 тисяч померли.

У Франції від коронавірусу вже одужали майже 50 тисяч людей - повідомили у французькому мінохорони здоров'я. Пік захворюванності пройшли дев'ятого квітня, коли в реанімації опинилися понад сім тисяч тяжкохворих. Нині таких випадків майже вдвічі менше. Однак в лікарнях і досі перебувають понад 26 тисяч інфікованих. Два дні тому французький парламент підтримав план уряду щодо виходу країни з карантину. Згідно з ним, з 11 травня відновлять свою роботу заклади торгівлі, окрім кафе і ресторанів. Також почнують працювати дитсадки та школи. Дозволять проїзд в транспорті - за наявності маски, а також займатися спортом та збиратися разом до 10 осіб.

У Німеччині від коронавірусу вилікувалися вже більш як 123 тисячі осіб, тобто дві третини усіх хворих на COVID-19. Загалом за час епідемії в країні померло понад шість з половиною тисяч. Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила про намір відкрити школи, музеї та виставкові зали, а також дозволити спортивні змагання. Коли і як саме це відбуватиметься - обговорять на наступному тижні. Водночас заборону на виїзд з країни у турпоїздки подовжили іще на шість тижнів.

Тим часом влада Кіпру збирається відкрити країну для туристів. З 9 червня відновлять свою роботу аеропорти, морські порти, запрацюють готелі, ресторани та кав'ярні. За словами міністра охорони здоров'я Константіноса Іоаноу, ідеться про третій етап зняття карантинних обмежень, запроваджених для боротьби з коронавірусом. Четвертий, завершальний, етап запланований на 14 липня. Тоді відкриють кінотеатри та казино, дозволять влаштовувати концерти та фестивалі.

Греція готується до відкриття туристичного сезону в середині літа. З 1 липня там планують відкрити готелі. Про це заявив міністр туризму країни. Дохід від закордонних відпочивальників - чи не найбільший внесок в казну країни, щорічно її відвідують близько 34 мільйони іноземців. А це 18 мільярдів євро прибутку. З туристів годується чи не кожен п'ятий житель Греції. Втім, в уряді розуміють, що навіть при оптимістичних прогнозах - цьогоріч ажіотажу навколо курортів годі очікувати.